Nunzia De Girolamo | Fatta fuori dalla politica da manine femminili

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un passato in, un presente in tv.Desi racconta e ammette: “Io non avrei mai lasciato la. È stata laa lasciare me. Sono stata tradita in una notte elettorale dei lunghi coltelli. Ero a letto con febbre alta esoprattuttohanno deciso la mia sorte”, ha svelato la conduttrice di Estate in diretta nel programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta, e in onda martedì 27 agosto su Rai 2. “Oggi ho cambiato mestiere – dice l’ex ministro e parlamentare del centrodestra – Faccio tv, ma sono sempre aperta alle novità. Chissà che succederà in futuro. Il mio sogno? Far felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto”. Nel corso dell’intervista, De, oltre a parlare di famiglia e progetti, racconta un episodio legato alla premier Giorgia Meloni.