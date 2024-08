Non è una priorità cosa è successo 9 anni fa | Ius Scholae la risposta chiara di FdI

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Non è una". Risponde così, intervistato dal Corriere della Sera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti a una domanda sulle possibile modifiche alla legge sulla cittadinanza, con Forza Italia che ha aperto allo Ius. "Il tema principe non può che essere il Piano strutturale di bilancio, che va inviato in Europa entro il 20 settembre", continua Foti. "La manovra - aggiunge - sarà al centro del vertice con la premier". Il capogruppo di FdI a Montecitorio ricorda: "Sullo Ius, come sullo Ius Culturae, bisognerebbe fare un po' di esegesi. È così urgente questa riforma, che da noveil Parlamento se ne occupa e non l'ha mai portata a termine? Nel 2015 fu approvato lo Ius Culturae alla Camera, col Pd al governo. Nel 2017 al Senato fecero mancare il numero legale per non approvarla, altrimenti sarebbe caduto il governo Gentiloni".