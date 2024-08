Nel Lazio paesini e periferie senza medici di base nella Asl di Latina è emergenza | ne mancano 103

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2024) Secondo la consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia, la carenza cronica di operatori sanitari di, che tra l'altro in estate si è aggravata a causa della mancanza di sostituti per ferie, può essere risolta grazie a un modello avviato in Toscana, che prevede incentivi economici, opportunità di formazione e crescita professionale per reclutare idinelle aree più periferiche.