Naufragio Bayesian trovata ultima dispersa Hannah Lynch Vittime hanno provato a salvarsi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono riprese in mattinata le ricerche dell'deldel veliero, affondato nel mare di Porticello (Palermo) all’alba di lunedì 19 agosto. Manca ancora, la figlia diciottenne del magnate inglese Mike. Il bilancio ufficiale, per il momento, parla di 15 persone salvate, sei morti e una. Dopo aver trovato ieri il corpo del padre, rimasto intrappolato dentro lo scafo della barca a vela, i sub si sono immersi di nuovo per cercare la ragazza. A parte il corpo del cuoco Recaldo Thomas, trovato fuori dallo scafo, gli altri cinque cadaveri sono stati ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata perpoco prima di inabissarsi. Per gli esperti, è il segno dello strenuo tentativo delledi cercare una via di fuga dall'imbarcazione.