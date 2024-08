Nature Restoration Law Opportunità o minaccia per l’Italia post-sisma? L’intervento di Castelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 agosto 2024) È entrato in vigore domenica 18 agosto il regolamento europeo sul ripristino della natura – noto comeLaw – uno dei punti fondamentali del Green Deal. La norma europea impone a ogni Stato membro di ripristinare almeno il 30% degli habitat in cattive condizioni entro il 2030. La soglia sale al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. Insomma, più natura, meno antropizzazione. Un successo rivendicato da un ecologismo, credo, malinteso. Almeno per. Mi spiego a partire dall’esperienza che sto sviluppando come Commissario straordinario per la ricostruzione e la riparazione dopo il2016. Sono i giorni del triste anniversario, l’ottavo (24 agosto 2016) del terremoto. Nell’area del cratere – 8000 chilometri quadrati, più estesa dell’intera Olanda, giusto per inquadrare le dimensioni della tragedia e la qualità del campione – la “natura” la fa da padrona.