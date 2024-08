Napoli | Cala il paniere il panino è arrivato A tenere la corda un ricercato in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) I carabinieri, travesti da finti turisti hanno catturato l’uomo nella strada dei murales a. Chiesta l’estradizione dall’Austria Quello che ogni giorno si compie in via Emanuele De Deo, ripida stradina dei Quartieri Spagnoli, è un pellegrinaggio laico. Sono migliaia le persone che sfidano quella salita, tra quei palazzi che non lasciano filtrare il sole ma solo l’aria rovente di un agosto alle sue battute finali. Turisti da tutto il mondo o semplici tifosi di un simbolo capace di fondere una maglia azzurra al cuore vivo della città. Cercano il murales di Maradona che da via Toledo sembra non arrivare mai. Forse è la strada sbagliata e chiedono indicazioni ad ogni angolo di quel reticolo. Le risposte sempre le stesse: “Bisogna salire ancora, signò!”, “E’ in cima alla strada, troverete uno spiazzo tutto azzurro!”, “Seguite la folla!”.