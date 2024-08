Modi a Kiev | dialogo con Mosca per pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 17.42 Russia e Ucraina "dovrebbero sedersi insieme per trovare una via d'uscita a questa crisi". Così il premier indianonell'incontro acon Zelensky. "L'India è pronta a svolgere un ruolo attivo in qualsiasi sforzo verso la", ha aggiunto. Criticato daper la sua visita a, il premier indiano ha spiegato: "Ho detto a Putin che i problemi non possono essere risolti sul campo di battaglia, ma attraverso il".