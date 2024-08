Metro A riapre la tratta Termini-Battistini | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Da lunedì 26 agosto ladellaA fratornerà a essere operativa per i viaggiatori dopo la chiusura per lavori dal 10 al 25 agosto. Durante questo periodo, il servizio è stato sostituito da bus per consentire l’installazione di nuovi binari ballastless nelle stazioni die Cornelia. Le novità I binari ballastless utilizzano una tecnologia innovativa che sostituisce il tradizionale sistema di binari su ghiaia (ballast) con una soluzione che prevede il posizionamento dei binari su una struttura rigida e continua. Questo sistema offre numerosi vantaggi: permette una maggiore durabilità, una maggiore efficienza e manutenzione semplificata.