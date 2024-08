Meteo prima il caldo africano e poi forti grandinate | ecco quando e dove

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il weekend del 24 e 25 agosto promette di nuovo di essere bollente. Gli esperti prevedono in Italiaintenso e afa, con temperature fino a 35°C al Nord e 37-38°C al Centro-Sud. Occhio, però, ai possibili temporali di calore. La situazione potrebbe cambiare da lunedì 26 agosto: per la prossima settimana, infatti, sono attesi temporali frequenti con. In particolare, mercoledì 28 agosto è attesa la cosiddetta “goccia fredda” e il suo carico di maltempo. Ma l’estate non è ancora finita