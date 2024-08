Mainz 05-Union Berlin sabato 24 agosto 2024 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 23 agosto 2024) Due squadre viste faticare all’esordio in coppa contro avversari di categoria inferiore si affrontano all’esordio stagionale in Bundesliga: da una parte il05 e dall’altra l’. La squadra di Henriksen ha dovuto attendere il supplementare per avere ragione del Wehen Wiesbaden; passati in svantaggio gli 05er hanno recuperato in apertura di ripresa e sono venuti fuori solo alla distanza segnando InfoBetting: Scommesse Sportive e