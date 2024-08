Ma quale estate finita | Picchi di 38 gradi Dove i temporali di calore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nessun cambio di passo netto. Ci attende un weekend ancora pienamente estivo, con 35degC da Nord a Sud edi 38degC. Antonio Sano, fondatore del iLMeteo.it, conferma la rimonta dell'anticiclone africano su tutto il Paese. Il tempo sarà soleggiato e caldo ovunque, salvo qualche minima insidia. Una difficoltà  si nasconderà nello stesso caldo africano, in generale diffusione: ilaccumulato durante le ore centrali della giornata favorirà lo scoppio di qualche temporale, specie in montagna.  Domenica 25 agosto, un fronte atlantico attraverserà  il cuore del Continente, in Germania, portando piogge diffuse e anche forti fenomeni: la perturbazione lambirà le nostre Alpi favorendo un aumento dell'instabilità al Nord Italia. Nel dettaglio, è confermato un venerdì sereno, salvo qualche temporale disu Alpi e Appennini e anche in Sicilia.