Lunedì a San Giovanni Cristicchi e Amara omaggiano Franco Battiato

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – Cresce l'attesa per il concerto in programmaprossimo a San, dove in piazza Masaccio si esibiranno Simone. Alle 21,30 i due artisti proporranno il loro spettacolo mistico per“Torneremo ancora”, un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario nel tempo in cui viviamo. Sarà un grande omaggio al maestro. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Pochi sono gli artisti come, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.