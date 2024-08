Luce notturna per bambini perché è un’ottima idea

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una delle paure innate e più frequenti dell’infanzia è quella del buio, motivo per cui molti genitori lasciano una piccoladurante le ore di sonno nelle camerette dei. Ma laè davvero utile, oppure usandola c’è il rischio che i bimbi, specie se molto piccoli, scambino il giorno per la notte? Nei prossimi paragrafi cercheremo di chiarire ogni dubbio.usare la? Usare unapuò offrire una serie di vantaggi significativi sia per istessi che per i genitori. Ad esempio, può fornire un senso di sicurezza e tranquillità, aiutando i piccoli a sentirsi meno spaventati e a dormire meglio; se un bambino si sveglia durante la notte, unapuò aiutare a orientarsi nella stanza e trovare facilmente il letto, evitando il panico e riducendo il rischio di inciampare o farsi male.