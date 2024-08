LIVE – Vuelta 2024 settima tappa Archidona-Cordoba | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lascritta e glidalladellaa Espana, ladi 180,5 chilometri. La corsa spagnola offre un altro finale aperto a più opzioni, con un’unica salita posta a circa 25 km dalla conclusione con tanto di abbuoni per la classifica in vetta al GPM. Il gruppo riparte all’indomani della fuga vincente di Ben O’Connor, nuova maglia rossa con oltre quattro minuti su Primoz Roglic. I big della generale devono quindi cercare un’immediata reazione per iniziare a ricucire l’importante gap dal nuovo leader della corsa. Il tutto con l’Italia che vuole essere ancora protagonista grazie ad Antonio Tiberi, attualmente settimo ma a 30? dal podio virtuale. Sportface.it vi racconterà lain tempo reale fin dai primi chilometri, con gliin tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla.