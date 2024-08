LIVE – Juventus U23-Audace Cerignola 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) LadiU23-, match valido per la prima giornata della. Novità in questa stagione per la squadra B dei bianconeri, che deve giocare nel girone C, quello del Sud Italia, ed è costretta pertanto a lunghe trasferte in virtù del regolamento sulle seconde squadre. Allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora però, i ragazzi di Montero partono tra le mura amiche e sfidano la formazione pugliese che ambisce ai playoff. Chi vincerà all’esordio? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 23 agosto. COME SEGUIRLA IN TV LADIU23-Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-0-0 3? Gioco fermo per un paio di minuti per un infortunio, ora si può ripartire.