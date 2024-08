LIVE – America’s Cup 2024 Day 2 Regata Preliminare Barcellona con Luna Rossa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Archiviata una giornata inaugurale con ombre e luci,si prepara a vivere il Day 2 adella Preliminary Regatta, l’ultima del programma, ma la prima con gli AC75 e con i Match Race come formato. Dopo il ritiro contro New Zealand a causa di un problema tecnico, l’equipaggio italiano ha superato senza problemi Orient Express Racing Team. Si riparte alle 14:00 con la sfida tra Alinghi e American Magic. Poi il confronto tra Ineos e New Zealand. Come terzo match dalle 14:00,affronterà American Magic. Un duello tra big e aspiranti challenger in vista dell’ultimo atto. Prima di pensare alla Louis Vuitton Cup, però, si pensa a questo appuntamento. I primi due team classificati accederanno allafinale di domenica, che decreterà il vincitore dell’evento. Sportface.it vi offrirà unatestuale dalle 14:00.