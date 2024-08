Lioni e Montefusco | Truffe online due persone denunciate dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Idella Stazione dihanno deferito in stato di libertà un 35enne di Catania, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Truffa”. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un uomo della provincia di Modena il quale, ricevuto un messaggio WhatsApp da un soggetto che si spacciava per la figlia, con la strumentale scusa di aver il cellulare guasto e di avere l’urgente bisogno di acquistarne uno nuovo, lo induceva ad effettuare un versamento di circa mille euro su una carta prepagata. Per il medesimo reato, idella Stazione dihanno denunciato un ventenne di Cerignola (FG) che aveva pubblicato su un noto sitoun annuncio per la vendita di una playstation.