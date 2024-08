L’incubo fra i banchi di scuola Abusi su una studentessa di 16 anni Un anno al bidello molestatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’invito sembrava uno di quelli che non lascia presupporre doppi fini. "Devo pulire un’aula, se mi segui continuiamo a chiacchierare". L’uomo, poi, è fidato, fa il. In quellanon ci sono mai stati problemi, né lui in tantiè mai stato protagonista di episodi poco edificanti. Quel pomeriggio invece, siamo alla fine di marzo di cinquefa, le cose prendono una piega diversa. Lei, sedicenne, che si è fermata a pranzo perché il pomeriggio ha una lezione di teatro, e quelcome tante altre studentesse lo conosce, decide di seguirlo. Quel che succederà dopo diventa materia di un processo di primo grado nei confronti dell’uomo – oggi 72enne – che si è concluso con la condanna a undi carcere (con sospensione della pena) per molestie nei confronti di una minorenne. C’è stato il ricorso al rito abbreviato.