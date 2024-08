Liceo Copernico a Prato lavori fermi per Infiltrazioni di idrocarburi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 23 agosto 2024)– Interruzione deial, la Provincia di, presidente Simone Calamai, sindaco di Montemurlo, indica la causa dei ritardi nella realizzazione della nuova ala dell’edificio: “dinel terreno del cantiere”. “I ritardi in oggetto – spiegano dalla Provincia – sono dovuti a circostanze eccezionali e imprevedibili. L’alluvione del 2 novembre 2023 ha causato danni significativi non solo alla viabilità e alle infrastrutture della città, ma ha avuto un impatto diretto suidel cantiere. In secondo luogo, a seguito dell’evento alluvionale, sono state rilevatedinel terreno dell’area interessata, un problema che ha richiesto interventi di bonifica urgenti e accurati per garantire la sicurezza ambientale e la salute pubblica”.