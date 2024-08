Legnano mamma di 43 anni morta dopo il ricovero in ospedale a Sant' Agata di Militello in Sicilia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Milano), 23 agosto 2024 – Una donna 43enne residente ae originaria di Caronia, in, è deceduta questa mattina all'didiin provincia di Messina, in circostanze poco chiare, tanto che i carabinieri della locale Compagnia stanno ora indagando per cercare di comprendere cosa sia esattamente successoilavvenuto qualche giorno fa. A ricostruire la vicenda è stata la testata locale Nebrodi News: la donna sarebbe giunta al pronto soccorso dell’diessere stata colpita da un improvviso malore (tra le ipotesi avanzata, ma che non hanno trovato conferma, anche la puntura di un insetto). La 43enne, che pare soffra di anemia mediterranea, è stata dunque presa in carico dei sanitari dell’che, valutata la sua situazione clinica, hanno deciso per il