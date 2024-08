Le vacanze di Meloni diventano un caso l' opposizione attacca e lo staff replica | Non ha il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 23 agosto 2024) Estate con finale dal sapore polemico per la presidente del Consiglio, Giorgia. Non per il dibattito sullo ius scholae che agita il Governo, o meglio non solo. Proprio per la sua "sparizione" presunta dopo i giorni di vacanza in Puglia con la famiglia. Si è innescato un botta e risposta