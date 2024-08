Le proposte economiche di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 – C’è grande entusiasmo alla convention dei Democratici di Chicago, in corso in questi giorni, per il duo-Tim Walz. In campo sono scesi, convinti del rischio che corrono gli Stati Uniti in caso di vittoria di Donald Trump, anche Barack Obama e la moglie Michelle.