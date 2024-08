L’avventura di Skriniar al PSG è finita dopo solo un anno | Luis Enrique lo scarica per scelta tecnica

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per l'ex Inter, Milan, l'avventura al PSG appare già conclusauna stagione: clamorosadiche lo ha escluso dai convocati per il 2° turno di Ligue 1averlo relegato in panchina all'esordio.dell'allenatore spagnolo che già l'scorso aveva deciso di rinunciare al centrale slovacco. Che potrebbe andare sul mercato ma guadagna troppo: 10 milioni a stagione.