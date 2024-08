Lancio di oggetti prima di Napoli-Juventus | questore emette 9 Daspo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiha adottato 9 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata di 4 e 5 anni, nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra 25 e 41 anni. Pocodell’incontro di calcio–, disputatosi lo scorso 3 marzo presso lo stadio ‘Maradona’, diversi tifosi partenopei, al passaggio in via Terracina di alcuni mezzi pubblici con a bordo tifosi della squadra ospite, impugnando cinture e invadendo la carreggiata, avevano lanciato all’indirizzo dei veicoli bicchieri e bottiglie di vetro danneggiando anche altri mezzi. Gli agenti, successivamente, li avevano individuati ed indagati perdi materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato.