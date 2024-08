La storia dell’insegnante che dona libri al parco | un gesto d’amore per la cultura

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) A Modena, una docente in pensione ha trovato un modo unico per continuare a diffondere lae l'amore per la lettura. Dopo trent'anni di insegnamento della filosofia, la docente ha deciso di condividere il suo vasto patrimonio librario con la comunità, trasformando ilpiù vicino in una biblioteca a cielo aperto. L'articolo Lacheal: unper la