La prima di tre avventure con il barista-investigatore interpretato da Filippo Timi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Come ogni fine estate che si rispetti, questa sera in chiaro su TV8 alle 21.35 va in onda il primo di tre episodi della stagione 2024 (l’undicesima) di I delitti del BarLume. La serie prodotta da Sky – che ha trasmesso la stagione lo scorso gennaio –, è ambientata nell’immaginaria cittadina toscana di Pineta, posto dove ne succedono sempre di tutti i colori.