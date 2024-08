La famiglia di Sharon Verzeni | Immenso dolore grazie agli inquirenti per gli sforzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – I familiari di, la barista di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi in via Castegnate a Terno d'Isola hanno fatto sentire nuovamente la propria voce, attraverso una nota diramata in serata: "Oggi i familiari di, per il tramite del proprio legale di fiducia, hanno partecipato all'avvio di ulteriori accertamenti svolti presso la polizia giudiziaria ai quali avevano diritto di assistere, in qualità di persone offese. Ladinon risparmierà le proprie energie sino a quando non sarà individuato l'autore del barbaro assassinio”. Poi un ringraziamento a chi sta lavorando da settimane al caso: la“ringrazia gliper glimessi in campo per giungere il prima possibile alla verità. Con il proprio riserbo intende tutelare l'e le indagini in corso”.