La 24esima edizione di Arezzo Summer Jazz

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Sta per partire ladi “” in programma dal 26 al 29 agosto in piazza della Badia ad ingresso libero. Si parte lenedì 26 agosto alle 21,15 con Marta Agnelli 4tet, a seguire alle 22,15 spazio a Marco Pezzola trio con la special guest Massimo Morganti al trombone. Martedì 27 agosto alle ore 21,15 appuntamento con Postcard from Sicily, Nicola Menci alla chitarra, Enrico Orlando al pianoforte, Massimiliano Conticini al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria. A seguire alle 22,15 spazio al Romina Capitani 5Tet. Sul palco della Badia la voce di Romina Capitani accompagnata da Francesco Giustini alla tromba, Matteo Abbado al piano, Giacomo Rossi al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria.