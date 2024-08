Koopmeiners braccio di ferro con la Dea | non si allena e aspetta la Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Continua ilditrae l’Atalanta: l’olandese vuole lae continua a nonrsi: le ultime Come spiegato da Tuttosport, se Lookman è tornato al lavoro con l’Atalanta lo stesso non si può dire per Teun, che continua a presentare certificati su certificati. L’attaccante ha fatto passi indietro, mentre l’olandese procede dritto verso la