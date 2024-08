Kennedy Jr mi ritiro in 10 stati ma votatemi negli altri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il candidato indipendente Robert F.Jr, parlando a Phoenix, ha annunciato che sta togliendo il suo nome dalle schede del voto presidenziale in 10ma ha incoraggiato a votare per lui dove compare il suo nome. Nessun endorsement a Donald Trump, per ora. "Il mio nome rimarrà sulla scheda elettorale nella maggior parte degli. Se vivete in ;;uno stato democratico, potete votare per me senza danneggiare o aiutare Donald Trump o la vicepresidente Harris", ha spiegato. "In circa 10chiave in cui la mia presenza sarebbe un fattore di disturbo ('spoiler'), rimuoverò il mio nome e ho già iniziato quel processo e invito gli elettori a non votarmi", ha aggiunto.