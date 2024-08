Kennedy ferma campagna | sostegno a Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 21.32 RobertJr ha annunciato che sospenderà la suaelettorale per la Casa Bianca e darà il suoa Donald. Il candidato indipendente spiega che toglierà il suo nome dalle schede nei 10 Stati considerati ago della bilancia "Nei 10 Stati chiave non mi votate, ma potete votarmi negli altri", ha detto nel corso di un comizio. "Non credo più di avere un percorso realistico di vittoria elettorale", ha spiegato.