Kamala Harris e l’arte del power dressing | uno stile che racconta potere e femminilità

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chicago, 23 ago. (askanews) – La prima sera della convention democratica aveva scelto un tailleur color sabbia, ma per la sua apoteosi a Chicagoha costruito un look cheuna donna affidabile, una executive piena di tocchi femminili. Le donne dilo sanno, ogni dettaglio del loro abbigliamento sarà scrutato molto più che nei colleghi uomini, è un gioco di equilibrismi, bisogna proiettare un’immagine di sicurezza che però non sia troppo spavalda.