Israele-Hamas nuovo round colloqui | si tratta sulla Philadelphi Route

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) –diper una tregua nella Striscia di Gaza. Il principale ostacolo per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi sembra essere il rifiuto del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di ritirare i soldati dalla ‘’, il ‘corridoio’ di 14 chilometri che corre lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. A indicarlo fonti israeliane citate da Maariv, mentre stasera al Cairo è in programma undi negoziati con Egitto, Usa e. Il capo dello Shin Bet, il capo del Mossad e il capo della divisione strategica delle Idf, il generale Eliezer Toledano, sono arrivati al Cairo per tentare di colmare le distanze sul ‘corridoio’.