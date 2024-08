Investito in bici nel Milanese 6 fermi per omicidio volontario 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - È stato ucciso volontariamente Fabio Ravasio, 52 anni, a Parabiago il 9 agosto in sella allacletta mountain bike in via Vela. È quanto ipotizzano la procura di Busto Arsizio e i carabinieri della compagnia di Legnano che hanno sottoposto a fermo cinque uomini e una donna con l'accusa dipluriaggravato. Inizialmente sembrava che Ravasio fosse stato vittima di un incidente stradale causato da un pirata della strada poi datosi alla fuga. Tuttavia, dalla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza stradale presenti nei luoghi i carabinieri intervenuti si avvedevano che la Opel Corsa nera aveva una targa falsa. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'auto era intestata a una donna vicina a Ravasio.