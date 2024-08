Invasione di campo da parte del piccolo che non ha resistito alla lontananza dalla mamma e le si è seduto sulle ginocchia durante lo show

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 agosto 2024) Momento toccanteil concerto di Bianca Atzei al VOI Tanka Village in Sardegna. La cantante ha vissuto un’esperienza unica quando, a sorpresa, è stata raggiunta sul palco dal suo figlioletto Noa Alexander. Il bambino, nato dall’amore con l’inviato de Le Iene Stefano Corti, non hal’esibizione e ha fatto irruzione in scena, suscitando grande emozione tra i presenti.