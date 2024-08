Inter-Lecce | probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Domani a San Siro l’Campione d’Italia cerca il riscatto contro il, che viene da una sonora sconfitta in casa con l’Atalantache dal punto di vista tecnico non ha storia, con l’che è strafavorita per i 3 punti finali, ma il calcio come si sa è sempre pieno di sorprese ed Questo articololaè stato pubblicato prima Sportnews.eu.