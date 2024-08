Inter-Lecce dove vedere la partita in tv | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 23 agosto 2024) A caccia della prima vittoria in campionato. L', dopo aver impattato per 2-2 sul Genoa al debutto, andrà alla ricerca del successo nella sfida contro il, in programma sabato 24 agosto alle 20.45 a San Siro e valevole per la seconda giornata di serie A. Un match in cui gli uomini di