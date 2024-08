Incidente in autostrada morta bimba di sette anni Traffico rientri | bollino rosso fino a lunedì mattina Esclusa la prima parte di domani codice giallo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 23 agosto 2024) InA2, nel salernitano,sta. Coinvolte due auto. Èuna bambina di, feriti il fratello di dueed i genitori. La famiglia stava tornando in Sicilia dalle vacanze. —– Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Weekend segnato dalla fine delle vacanze e daia casa per la riapertura della grandelle attività lavorative. Sulla rete Anas è attesoin costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciatoa partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, di, sabato 24 agosto, e in particolare per l’intera giornata di domenica 25: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato.