Incidente a Fossecesia Chieti schianto in moto contro un palo mentre andavano a una festa morti un 18enne e una 19enne

(Di venerdì 23 agosto 2024) Terribilestradale avvenuto a Fossacesia, in provincia di, la sera di giovedì 22 agosto, intorno alle 21 in via Vecchia Scorciosa, strada parallela alla provinciale 524 che collega Lanciano a Fossacesia. Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio di Lanciano, rispettivamente di 18 e 19 anni, s