In bianco per l’estate una scelta che non passa mai di moda

(Di venerdì 23 agosto 2024) I trend cambiano in fretta e si susseguono di stagione in stagione, ma c’è una fatto che non cambia mai: ilin estate resta sempre il colore più amato. Fresco e delicato è perfetto per il giorno, ma si presta a meraviglia anche per mise eleganti e sexy da sfoggiare la sera. E poi fa risaltare a meraviglia l’abbronzatura, come potrebbero farne a meno le vip? Abiti freschi per le giornate estive Anna SafroncikIlè perfetto per gli abiti da giorno: già solo guardandolo da una sensazione di freschezza. Quando il sole è caldo ma non si vuole perdere lo stile, uno chemisier in cotone con pizzo sangallo è lapiù chic. Quello che indossa Anna Safroncik è un modello Alberta Ferretti, con mezza manica e che arriva al ginocchio. Paola Di Benedetto opta invece per un minidress Missoni in maglia che sottolinea le sue curve.