Il Pnrr come la pianificazione sovietica? Una battuta ma con un fondo di verità

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha paragonato ilalla. Dunque ai piani quinquennali di approccio comunista, per intenderci, dal momento che lanon è stata certo un’esclusiva del sistema sovietico (anche la Germania nazista era dotata di un modello diquadriennale, la differenza è che controllava solo una parte dell’economia e non il sistema del mercato nella sua totalità). Non si è trattato di un paragone assoluto, è bene precisarlo per dovere di cronaca, ma di un parallelismo “filosofico”. Andiamo con ordine. “evoca la”: Giorgetti duro contro le regole Ue Andrebbe ricordato quanto sia singolare che affermazioni tanto critiche provengano proprio da uno degli elementi più europeisti di un governo già di per sé spiccatamente europeista.