Il matrimonio fa invecchiare bene gli uomini ma non le donne Lo studio che fa discutere

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un nuovoha scoperto che ilè fortemente associato a una salute e a unssere ottimali neglialle prese con l'età che avanza. Insomma, la fede al dito fa. Ma vale per lui, non per lei. Perché, al contrario, non è stata trovata alcuna associazione trae invecchiament