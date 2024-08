Il figlio va in vacanza La madre abbandona i rifiuti prodotti dall’azienda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Adre idell’azienda del, era stata la mamma. L’altro giorno una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha notato in via Comolli, in prossimità dell’incrocio con con via Monza, un abbandono dipresumibilmente di scarto edile. Chi avevato non si era però preoccupato più di tanto di nascondersi, dato che aveva lasciato assieme agli scarti edili anche le etichette che potevano ricondurre alla loro provenienza. E infatti dall’ispezione dei, gli agenti hanno rinvenuto diversa documentazione riconducibile a una azienda di Brugherio. Contattato telefonicamente il titolare, al momento inall’estero, quest’ultimo ha dichiarato di non essere a conoscenza di come queifossero stati scaricati per strada.