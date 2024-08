Idf | se salta accordo Hezbollah attacca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 18.21 L'esercito israeliano è in massima allerta,in attesa della risposta del leader di Hamas Sinwar alla nuova proposta d'Israele nei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. L'Idf ritiene che se i colloqui non avranno esito positivo,potrebbe attuare subito la rappresaglia contro Israele per l'uccisione del capo militare Fuad Shukr. Lo riferisce il sito israeliano Walla.