Ho dovuto farci i conti per mesi | Sinner rompe il silenzio dopo il caso doping

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Non è certo la vigilia ideale per uno Slam, ma so che non ho fatto niente di male": Janniklo ha detto in conferenza stampa alla vigilia dello Us Open, parlando della sua positività alcon la relativa assoluzione. "Ho già giocato con questo nella testa e non è andata male - ha poi aggiunto il campione -. È un sollievo essere stato assolto, cercherò di fare il meglio in questo torneo". Parlando deidifficili affrontati,ha raccontato: "È stato un processo lungo, hoper. Hoprendere decisioni difficili in base all'esito. Ci sono date che devi rispettare durante il procedimento, non puoi decidere quando la notizia viene fuori e quando no. Felice che sia finita, è un sollievo per me per il mio team".