GTWC Europe la stagione riprende da Magny-Cours Mercedes davanti nella FP1

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’andorrano Jules Gounon è stato il miglioreprima sessione di prove libere del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup alaagonistica a poco meno di un mese dalla disputa del doppio atto tedesco tra Hockenheim (Sprint) e Nurburgring (Endurance). Lan. 9 Boutsen VDS ha fatto la differenza per soli 9 millesimi sulla Porsche n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Müller. Il finale è stato decisivo per la classifica assoluta, le due auto iscritteclasse PRO hanno tenuto testa alla BMW M4 GT3 n. 991 Century Motorsport presente in Bronze Cup. 10mo posto per la BMW n. 32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor, 13mo per lan. 48 Winward Racing Team MANN-FILTER di Lucas Auer/Maro Engel.