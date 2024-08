Giusto al di là del cielo il messaggio profondo del cantatutore Eugenio Ripepi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 agosto 2024) Giocare sui contrasti per parlare di altrove e spiritualità la sfida di «al di là del», ultimo singolo del cantautore reggino, edito da Bollettino Edizioni e distribuito in digitale da Ada Music. Su una base musicale reggae, il brano racconta la tensione verso l’assoluto che accomuna gli esseri umani, sotto forma di dialogo intimo con se stessi, nei momenti in cui