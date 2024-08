Giornalista circondato e picchiato Quattro esponenti di CasaPound finiscono agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lo hanno fatto una volta e potrebbero rifarlo. L’aggressione alAndrea Joly potrebbe ripetersi ai danni di qualsiasi altro. È per questo che i militanti didevono essere arrestati. Ecco il senso dell’ordinanza con cui, a più di un mese di distanza dal fatto, il gip del tribunale di Torino ha disposto iperindagati: le modalità dell’azione e il suo ‘futile movente’ sono lo specchio "dell’indole violenta, di un istinto criminale spiccato e, dunque, del pericolo di recidivanza specifica". Joly, lo scorso 20 luglio, era statoperché stava riprendendo in video una festa nel tratto di strada su cui si affaccia l’Asso di Bastoni, il locale di riferimento degli attivisti dell’ultradestra subalpina. "Sei dei nostri?", gli avevano chiesto. Per poi passare alle vie di fatto senza dargli il tempo di qualificarsi.