Gilardino pre Monza Genoa | Affronteremo una squadra solida Su PINAMONTI e CALCIOMERCATO…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le parole di Alberto, allenatore del, in vista della sfida tra i rossoblu e ildi Alessandro Nesta In conferenza stampa, l’allenatore del, Alberto, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara contro il. «Ilè unaostica da affrontare. L’anno scorso ci ha portato via