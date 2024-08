Gaia difende Sesso e Samba a spada tratta | Credo che la musica sia incontro e non separare giudicare e distanziare Bisogna aprirsi ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) “” die Tony Effe è senza dubbio il tormentone dell’estate 2024, tallonato da “Storie Brevi” di Annalisa con Tannai e da “Ra Ta Ta” di Mahmood. Eppure c’è chi critica il nome diin cartellone alla Notte della Taranta, che si terrà domani sera, sabato 24 agosto, da Melpignano (LE) e in diretta su Rai3 e Rai Radio 2 a partire dalle 21:20 con Ema Stokholma. Un nome forse “troppo giovane” e commerciale? La cantante ha difeso ala sua hit: “Secondo me, al di là delle classifiche e di quello che può essere il brano, incasellato come brano dell’estate, ioche lasia, opportunità di unire e non di. Per me laè sempre stata un motivo di raccontare ciò che io sono anche quando dagli stili sociali in cui io sono cresciuta non venivo riconosciuta o compresa nella mia totalità”.